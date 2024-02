Nuova protesta dei trattori: corteo di mezzi agricoli arriva a Bari, disagi in Tangenziale

Torna la protesta dei trattori sulle strade di Bari e provincia. Questa mattina un gruppo di 20 mezzi agricoli è partito da Noci per giungere a Bari con l'intento di manifestare, ancora una volta, contro le politiche dell'Unione Europea che, secondo i fautori della mobilitazione, danneggerebbero il settore.

Un corteo di trattori, in movimento dalla città della Valle d'Itria, ha percorso la Statale 100 per poi giungere a Bari. Di lì il gruppo ha preso la Tangenziale dirigendosi verso Nord e uscendo in direzione di via Napoli e del lungomare cittadino, punto di arrivo della protesta. Inevitabili le ripercussioni sul traffico stradale e i disagi per i cittadini. A monitorare la protesta diverse pattuglie della Polizia Stradale, della Polizia di Stato e della Locale.