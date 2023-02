Mezzo milione di residenti abbandonano il Sud in un decennio, la Puglia al terzo posto fra le regioni da cui si parte di più

Più di mezzo milione di residenti persi dal Mezzogiorno d'Italia nel periodo 2012-2021, la Puglia al terzo posto fra le regioni da cui si parte maggiormente. Sono questi i dati riportati nell'ultimo report Istat, riferito ai numeri del 2021, sulle 'Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente'.

"Nei 10 anni 2012-2021 sono stati pari a circa 1 milione 138mila i movimenti in uscita dal Sud e dalle Isole verso il Centro-Nord e a circa 613mila quelli sulla rotta inversa - viene indicato nel report Istat - Il bilancio tra uscite ed entrate si è tradotto in una perdita netta di 525mila residenti per il Mezzogiorno". La regione del Mezzogiorno da cui si parte di più è la Campania (30% delle cancellazioni dal Mezzogiorno), seguita da Sicilia (23%) e Puglia (18%).