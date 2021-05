'Pulizie' di primavera nella zona 167 a Palese: cittadini e volontari con rastrelli e buste

Un gruppo di residenti ha eliminato cartacce e immondizia dalle aiuole dalle parti di via Minervini, nelle vicinanze del playground

Mattinata di 'pulizie', questa mattina, per i cittadini del Comitato di quartiere 'Palese Zona 167': un gruppo di volontari ha eliminato cartacce e immondizia dalle aiuole dalle parti di via Minervini, nelle vicinanze del playground. Un'occasione per svolgere attività sul territorio e rendere più pulita l'area.