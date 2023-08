Pulizia stradale straordinaria a Japigia: tecnici Amiu al lavoro in via Caldarola

"In seguito del diserbo delle aiuole di via Caldarola, erano emerse carte, bottiglie e buste di plastica che si sono accumulate tra l’erba e che, nonostante la manutenzione, rendevano indecorosa questa parte del quartiere Japigia". Sono queste le parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook con cui il presidente del Municpio I di Bari, Lorenzo Leonetti, motiva liintervento straordinario di pulizia di via Caldarola, eseguito questa mattina dai tecnici dell’Amiu.

"Come Presidente del Municipio - continua Leonetti nel suo post - mi sento in dovere di ringraziare i 25 operatori Amiu che hanno operato senza sosta, i dirigenti e funzionari dell’azienda che hanno coordinato questo intervento invasivo senza ostacolare la quotidianità del quartiere, la polizia locale che ha gestito la viabilità, ma sopratutto ringrazio i tanti cittadini che, passando,hanno ringraziato queste persone. Loro hanno capito che per raggiungere l’obiettivo di una città pulita, lo sforzo dev’essere di tutti".

"È compito del comune di Bari mantenere pulita la città, ma è dovere di noi cittadini cercare di sporcare il meno possibile: quei rifiuti non sono finiti lì per caso", sottolinea il presidente Leonetti.