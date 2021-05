Raccolti ventuno bustoni di rifiuti, resti di forno e radio, preservativi e siringhe: il 'bottino' dei volontari a Japigia

Mattinata ecologica in via Suglia e nelle aree limitrofe. Tra i partecipanti anche alcuni consiglieri del Municipio I oltre a diversi cittadini

Ventuno bustoni di rifiuti, di cui 3 con vetro, 5 con plastica e uno con carta: è il 'bottino' rimediato dai volontari che questa mattina in via Suglia, nel quartiere Japigia, hanno preso parte a una speciale giornata ecologica. Tra i partecipanti anche alcuni consiglieri del Municipio I oltre a diversi cittadini.

L'Amiu Puglia ha provveduto a fornire strumenti per facilitare la raccolta durante l'iniziativa e la raccolta delle buste al termine della mattinata. La raccolta si è svolta all'interno di un'area verde su via Suglia dove sono stati rinvenuti anche rifiusti speciali tra cui una ragio, un fornetto, una panchina di ferro battuto. Nell'area parcheggio di parco Annoscia, invece, i volontari hanno individuato siringhe e preservativi:."Questa è la prima - spiega la presidente della Commissione Qualità della Vita del Municipio I - delle altre mattinate ecologiche che attueremo in ogni quartiere del nostro Municipio. Finalità dell'iniziativa è quella di creare una sinergia tra le istituzioni ,l'Amiu Puglia ed i cittadini affinché tutti possano essere fruitori e custodi del bene pubblico, continueremo in quest'opera di sensibilizzazione per garantire il rispetto dell'ambiente".