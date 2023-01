Nuovo edificio in via Gentile, la Regione approva il progetto: "Servirà per accorpare gli uffici in unica sede"

La Giunta regionale pugliese ha approvato oggi il documento di indirizzo per la progettazione dei nuovi uffici regionali e dell’archivio regionale che saranno realizzati nell’area di via Giovanni Gentile 52, a Bari, in adiacenza all’ingresso e sul lato destro della nuova sede della Regione Puglia.

Il documento è stato predisposto dai tecnici della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture con la collaborazione dell’Agenzia Sviluppo Ecosostenibile Territorio della Regione Puglia e prevede uno stanziamento di 21 milioni 644.042 euro.

La Giunta ha demandato all'Asset, l'agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, l’attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica del nuovo edificio e ha dato atto che la realizzazione dell’opera sarà curata dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, con facoltà di devoluzione di una o più fasi alla stessa Asset.

Nella nuova struttura, sarà data priorità agli spazi per l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione. La riorganizzazione degli uffici riguarderà i Dipartimenti Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Personale e Organizzazione, anche per la definizione della collocazione delle agenzie regionali Ager, Arif e Arpal presso le sedi di proprietà regionale, oltre a ulteriori spazi in vista del piano di assunzioni per gli altri Dipartimenti regionali.

I dati tecnici definiti nel documento di indirizzo della Giunta regionale prevedono la realizzazione di 3 piani fuori terra, uffici al piano terra per 725 metri quadri complessivi, una superficie di 1.483 metri quadri per uffici al primo piano, 1.515 metri quadri al secondo piano, è uno spazio adibito ad archivio ed eventuale esposizione temporanea di 1.303 metri quadri.

“Si tratta - ha spiegato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese - della pianificazione di una scelta strategica per accorpare definitivamente in un’unica sede gran parte delle strutture regionali finora dislocate sul territorio, in un’ottica di una maggiore efficienza dell’azione amministrativa e di una migliore accessibilità al pubblico delle sedi regionali".