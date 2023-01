Dissesto idrogeologico, la Regione stanzia 4 milioni di euro per interventi di sicurezza nel Barese

La Regione Puglia stanzia 4 milioni di euro per interventi per la cura e messa in sicurezza del territorio nella provincia di Bari. La somma fa parte del fondo di 45 milioni di euro destinato dall'ente regionale alla prevenzione del dissesto idrogeologico in tutta la Puglia. I finanziamenti sono stati deliberati dalla Giunta Regionale, e resi esecutivi dai provvedimenti amministrativi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture. Il quadro dispositivo, impostato negli ultimi giorni del 2022, è stato completato all'inizio del nuovo anno.

"Il 2023 si apre con una buona notizia per tutte e sei le province pugliesi - ha sottolineato, in una nota, il governatore Michele Emiliano - sono in arrivo circa 45 milioni di euro che la Regione Puglia mette in campo per realizzare 150 interventi diffusi per la cura e la messa in sicurezza del territorio e, tra questi, anche interventi su alloggi popolari, scuole, impianti sportivi, strade, illuminazione. Sono quindi risorse che andranno a beneficio dei Comuni e dei cittadini perché finalizzate ad azioni molto concrete e tempestive per la tutela del patrimonio e dei servizi pubblici".

Si tratta di una selezione di interventi e opere sollecitate dalle Amministrazioni comunali, definita nell'ambito dei contributi agli investimenti, della risposta ai danni da calamità naturali e della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse. Gli interventi sono finanziati nell'ambito dei contributi agli investimenti previsti per il periodo 2021-2033, assegnati alle Regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Un volume complessivo di 34 milioni 596.750 euro, cui si aggiungono 4 milioni e 10 mila euro riassegnati sull'annualità 2021, che serviranno alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, delle scuole e di altre strutture di proprietà dei Comuni. Altri 4 milioni di euro sono stati disposti su capitoli del bilancio autonomo della Regione Puglia e serviranno per interventi di ripristino, manutenzione e realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. A queste risorse si aggiungono i 2 milioni e 200 mila euro che hanno finanziato 42 interventi su chiese e altri beni culturali.

Per l'area della città metropolitana di Bari sono previsti i seguenti interventi: 181mila e 800 euro a Bitonto per lavori di stabilizzazione del fronte di frana e opere provvisionali di messa in sicurezza del muro in pietra di contenimento del rilevato stradale di Via Solferino, 75 mila euro a Casamassima per interventi urgenti su edifici scolastici vari, la sede municipale e il cimitero comunale a seguito di evento calamitoso del 19 agosto 2022, 300mila euro a Cassano delle Murge per la manutenzione stradale straordinaria di Via Convento, Via della Repubblica, Viale Unità d?Italia e Piazza Merloni.

Previsti anche 2 milioni di euro a Giovinazzo per l?efficientamento energetico e strutturale ai fini dell'adeguamento sismico del Centro di integrazione sociale - Casa di riposo San Francesco, 250mila euro a Gravina di Puglia per interventi di pulizia urgente delle canalette, dei fossi di guardia e del fosso principale di scolo delle acque superficiali della zona Salsa e per interventi urgenti di messa in sicurezza della parete corticale esterna della Chiesa rupestre di San Michele delle Grotte, 331mila e 800 euro a Palo del Colle per lavori di manutenzione straordinaria della scuola ?Antenore? e per lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle aree antistanti la Piazzetta della Croce, 197mila euro a Poggiorsini per lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici del versante sud, 150mila euro a Ruvo di Puglia per la manutenzione straordinaria delle coperture dell?edificio pubblico di proprietà comunale 'Maria Maddalena Spada', sede della Residenza sociale assistenziale per anziani.

Assegnati anche 100mila euro a Sammichele di Bari per la messa in sicurezza e la ricostruzione del muro su Via Castellaneta, 150 mila euro a Toritto per la messa in sicurezza delle strade rurali e 260 mila 730 euro a Turi per la pulizia, la sistemazione e la messa in sicurezza dei canali 'Lama Giotta'.

"Al di là dei numeri e delle fonti finanziarie - ha precisato il vice presidente della Regione Puglia e assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Piemontese - questa azione regionale assicura una serie di interventi su strade, canali, scuole, impianti sportivi, edifici storici, centri sociali, cimiteri, reti di illuminazione: i beni e gli spazi in cui si snoda la vita quotidiana delle nostre comunità, su cui i Comuni potranno e dovranno intervenire velocemente, dato che sono obbligati ad affidare i lavori entro 8 mesi dall'attribuzione materiale dei contributi".