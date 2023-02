Prosegue il calo dei contagi Covid a Bari e in provincia: casi scesi di oltre un terzo in una settimana

Prosegue il calo della curva dei casi Covid a Bari e nell'area metropolitana, secondo i dati del reporto Asl riferito al periodo 23-29 gennaio: l'incidenza è calata del 35,3%. Rilevate, complessivamente, 804 nuove positività al Sars-Cov 2, pari ad un tasso settimanale di 65,4 casi ogni 100mila abitanti rispetto al precedente 100,7 (con 1.239 casi).

Due settimane fa il tasso era fissato a quota 163,9 e i nuovi casi oltre 2mila. Attualmente 18 comuni su 41 presentano un numero di casi settimanale che è pari o inferiore a 10. Nel dettaglio, i comuni con più contagi sono Turi, Polignano e Mola, rispettivamente con un'incidenza settimanale di 253,1 su 100mila abitanti (pari a 33 casi, 142,3 (25 casi) e 113,1 (28 nuove infezioni). I centri meno colpiti, questa settimana, sono Poggiorsini (zero contagi), Capurso (13,1 di incidenza pari a 2 casi) e Giovinazzo (20,5 di incidenza per 4 contagi).

A Bari città, invece, sono stati rilevati 231 nuovi casi con incidenza di 73,3, in netto calo rispetto ai 357 contagi della settimana precedente (tasso a 113.2).

Il computo complessivo della campagna anti-Covid sale a 3 milioni 187.046 vaccini somministrati, suddivisi tra 1 milione 124.057 prime dosi, 1 milione e 88.828 seconde, 839.951 terze, 129.239 quarte e 4.971 quinte dosi. Ammontano a poco più di 1.500 (1.511) i vaccini erogati negli ultimi sette giorni, in gran parte (89%) costituiti da quarte (1.130) e quinte dosi (217).

I residenti baresi over 12 vaccinati con tre dosi sono attualmente 819.645 (80,7%), con una marcata adesione nel gruppo dai 50 anni in poi, dove si raggiunge una copertura complessiva dell’87,9%. Sul versante della quarta dose, si registra un’ulteriore crescita nelle fasce dai 60 anni in su, coperte per il 34,8%. In dettaglio, sono vaccinati con quattro dosi il 49,5 degli ultraottantenni, il 37,1% degli over 70 e il 24,5% dei 60-69 enni.