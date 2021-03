Ingressi contingentati e chiusure anticipate nei cimiteri cittadini: nuove limitazioni per Pasqua

Ingressi contingentati e chiusure anticipate nei cimiteri di Bari per le vacanze pasquali. La decisione è stata comunicata dall'assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola, nel rispetto dell'attuale normativa anti Covid e delle determinazioni adottate dal Comitato operativo comunale.

Le restrizioni

In particolare in tutti i cimiteri della città - compresi quelli delle ex frazioni - si potrà accedere dalle 7.30 alle 13 tutti i giorni festivi, nello specifico la domenica delle Palme (28 marzo), la domenica di Pasqua (4 aprile), il lunedì di Pasquetta (5 aprile). L'aperturà nella giornata di sabato 3 aprile, invece, è prevista dalle 7.30 alle 18.

Come anticipato, ci sarà un numero massimo di persone che potranno accedere in contemporanea, calcolato in base alla dimensione delle necropoli e agli indici di affollamento riscontrati in precedenti occasioni. Nello specifico, per la necropoli monumentale è previsto un massimo di 4.410 persone, in quella di Palese 480 persone, nel cimitero di Ceglie massimo 280 persone e nella necropoli di Carbonara un massimo di 920 persone.