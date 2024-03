Immondezzaio in via Appulo a Japigia, altri rifiuti dopo intervento Amiu. L'azienda: "Inaccettabile"

Prima un abbandono di mobili, poi, dopo l'intervento di Amiu, un nuovo immondezzaio con materassi e altre suppellettili. Un episodio di inciviltà accaduto in via Appulo, nel quartiere Japigia di Bari

A segnalare lo scempio é l'azienda di igiene urbana: "Una storia di vandalismo - spiega Amiu - e di menefreghismo. Come fosse un gioco. Un gioco senza fine, un gioco al massacro, un gioco che non diverte nessuno, che offende il lavoro degli operatori Amiu Puglia ma, soprattutto, offende Bari e i baresi virtuosi. Una situazione imbarazzante, impossibile da gestire, perché i nostri operatori non potranno tornare nuovamente in quella zona a distanza di poche ore"

"Ci dispiace per il disagio arrecato ai residenti - spiega il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate - mi rendo conto che non è piacevole. Sono situazioni folli, incredibili. Si tratta di una battaglia di civiltà che possiamo e dobbiamo vincere tutti insieme. Episodi del genere vanno segnalati, perché è davvero un'indecenza".