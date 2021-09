Rifiuti smaltiti illegalmente, "in Puglia il 28,7% delle infrazioni nazionali". Coldiretti: "Campagne usate come discariche a cielo aperto"

Rifiuti sversati illegalmente in campagna durante la notte: l'ultima denuncia, in ordine di tempo, arriva da Conversano. A riferire l'episodio è la Coldiretti Puglia.

Secondo i dati dell’Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso da Coldiretti, "lo smaltimento illegale dei rifiuti rappresenta il 28,7% delle infrazioni accertate nel ciclo dei rifiuti sul totale nazionale. L’analisi dell’Osservatorio mette in luce come, negli ultimi 20 anni in Puglia, siano stati sversati, tombati o bruciati rifiuti di ogni genere". Sempre secondo i dati elaboratori da Coldiretti, la Puglia "è al secondo posto nella classifica nazionale dell’illegalità ambientale".

“E’ inaccettabile che le aree rurali vengano utilizzate come discariche a cielo aperto, depauperando un territorio curato e produttivo, inquinando la terra e il sottosuolo, arrecando un danno ingente all’imprenditore agricolo che spesso è chiamato a rimuovere i rifiuti sversati da altri, se non riesce a dimostrare di non averli prodotti. Si tratta di un fenomeno grave ed in escalation, dove a sversare rifiuti di ogni genere non sono più soltanto i gruppi criminali, ma anche residenti che scaricano nelle aree rurali ogni genere di rifiuto, oltre a materiale edilizio abbandonato dalle ditte, senza il minimo rispetto della proprietà privata degli agricoltori e arrecando un danno ambientale e di immagine incalcolabile”, è la denuncia di Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Di fronte alle emergenze che si rincorrono – continua la Coldiretti regionale – occorre adottare tutti gli accorgimenti a tutela della sicurezza e della salute, accertare le responsabilità e avviare le necessarie azioni di risarcimento danni diretti ed indiretti a favore delle comunità e delle imprese colpite. Sul piano strutturale – conclude la Coldiretti Puglia – occorre salvaguardare le aree a vocazione agricola, evitando l’autorizzazione di insediamenti potenzialmente a rischio e proteggendole con i controlli da quelli abusivi.

(Rifiuti sversati nelle campagne di Conversano - Foto Coldiretti)