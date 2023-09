Due isole verdi nei quartieri Japigia e Sant'Anna: il Comune approva i progetti dei 'green restyling' per il parco Gentile e l'area di via Conenna

La giunta ha approvato questa mattina i progetti esecutivi degli interventi di green restyling di parco Gentile, nel quartiere Japigia, per un importo complessivo di 113mila euro, e di via Conenna, nel quartiere Sant’Anna, per un importo complessivo di 140mila euro.

I due progetti rientrano nell'azione sperimentale per il verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore, finanziata nel complesso per 8 milioni di euro dal Pon Metro, che prevede interventi puntuali, diffusi sull’intero territorio comunale, accomunati dalla finalità di migliorare l’accessibilità?, la mobilita? interna e l’offerta di servizi dei singoli quartieri con una spiccata propensione alla sostenibilità ambientale.

Il piano, nel suo complesso, si pone come obiettivo la realizzazione di nuove aree verdi e nuovi assi pedonali e ciclopedonali ecologici per contrastare il cosiddetto effetto isola di calore e incrementare la mobilita? sostenibile.

"Si tratta di piccoli interventi che hanno come obiettivo quello di migliorare lo spazio di prossimità in quartieri fortemente antropizzati dove pure esistono spazi liberi o dedicati alla socializzazione che necessitano però di lavori di manutenzione o riqualificazione - spiega Giuseppe Galasso - Vogliamo continuare a prenderci cura dello spazio pubblico per renderlo sempre più fruibile ai cittadini e sottrarlo all’incuria. Questa prima tranche è una sperimentazione del programma di greening urbano che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità dei luoghi urbani anche in termini di maggiore dotazione di verde, sottrazione di spazi ai veicoli a motore e riduzione dell’effetto isola di calore".

La prima all’esame della giunta, nel parco Gentile, è una nuova area per la socializzazione che prevede la realizzazione di spazi dedicati alle attività ludico-ricreative a disposizione dei residenti. È stata progettata un’area che sviluppa un’offerta ludica all’interno del piccolo giardino esistente, in cui saranno messi a dimora piante, alberi (olea euroapaea, pinus halepensis, quercus ilex, cercis siliquastrum) e arbusti della macchia mediterranea (rosmarinus officinalis var. prostrata, laurus nobilis, agapanthus africanus). Sarà anche installato un sistema di irrigazione localizzato.

L’area ludica a completamento del giardino esistente, invece, occuperà una superficie pari a 160 metri quadri che sarà ricoperta da una pavimentazione antitrauma di spessori e colori differenti (fondo azzurro con porzioni circolari e triangolari di colore arancio, giallo e rosso). Diversi i giochi per bambini: una torre con teleferica e scivolo curvilineo, cui si accede anche tramite una discesa in corda doppia, due amache ondeggianti, una clessidra, una giostra a rotazione, su cui i bambini possono sdraiarsi, sedersi o stare in piedi con il supporto delle barre laterali o del telaio superiore, e un’altalena con cesto rotostampato per bambini dai 4 anni in su, fruibile contemporaneamente da sei piccoli.

Per quanto riguarda lo spazio in via Conenna, sarà potenziata l’area di socializzazione esistente dedicata al gioco e allo sport. Nella zona verde saranno piantumati nuovi alberi (tamarix tetranda e tamarix gallica, albero di Giuda e un albero di platanus orientalis x occidentalis), arbusti e piante (metrosideros excelsa, perovskia abrotanoides, juniperus oxycedrus e phoenicea, convolvolus cneorum, arctotecha calendula, arctotis acaulis, asteriscus maritimus, carpobrotus quadrifidus) della macchia mediterranea, particolarmente resistenti ai venti marini e di tramontana.

Nell’ampia area ludica, di circa 350 metri quadri, che si aggiunge a quella esistente, sarà posizionata una pavimentazione antitrauma (con un fondo azzurro e porzioni circolari blu e marroni) su cui verranno installati una giostra a rotazione, un percorso polifunzionale tipo 'Kipunji', con membrana triangolare e reti orizzontali, un gioco a molla a forma di ciotola e il tradizionale gioco della 'campana' realizzato sulla pavimentazione stessa.

Il progetto complessivo denominato 'Azione sperimentale per verde urbano' ha già visto l'avvio di alcune opere, altre ne partiranno in futuro secondo un calendario delineato. Gli interventi riguardernno la nuova area parcheggio green 'Santa Chiara' - via Peucetia (di avvio imminente), la riqualificazione area verde Parco Amendola (avviata), realizzazione di un nuovo Giardino in via Ricchioni - quartiere San Paolo (avviata), le nuove aree verdi quartiere San Paolo, la nuova area verde via Oberdan civico 10, la riqualificazione del giardino di via Caldarola, il green restyling dell'area del quartiere Sant'Anna, il green restyling del Parco Gentile, il green restyling di aree a verde di via Dell'Andro, la rifunzionalizzazione e incremento del verde Parco Giovanni Paolo II, il green restyling aree a verde Lotto 1 Loseto, la nuova area a verde Via Minervino, la riqualificazione Parco Annoscia, il green restyling delle aree a verde del Villaggio Trieste, il green restyling giardino Don Tonino Bello, il giardino via delle Murge, la nuova area a verde di via Bruno Buozzi, il completamento del giardino Peppino Impastato, le nuove aree verdi della Chiesa San Nicola - Catino, la nuova area verde di via Gaetano Fiore, la nuova area verde di via Giulio Cozzoli, il green restyling giardino Rita Levi Montalcini, il green restyling giardino degli Aquiloni, il green restyling del giardino di via Carrante, il green restyling del giardino Don Cosimo Stellacci, il green restyling dell'area di via Pantanelli - via Genova e la riqualificazione delle aree della Pineta San Francesco. All’elenco si aggiungono interventi di microforestazione in città e di ripristino alberature lungo assi stradali e nuovi interventi di greenway.