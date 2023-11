Alloggi universitari nell'ex ospedale Bonomo, c'è l'ok della giunta regionale

L’immobile sarà destinato a residenze, alloggi universitari e a servizi funzionali all'attuazione del diritto allo studio universitario. La Giunta regionale ha approvato lo schema di 'Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Adisu Puglia, e Agenzia del Demanio per la razionalizzazione e valorizzazione del compendio demaniale della ex Ospedale Militare Lorenzo Bonomo, nel Comune di Bari'.

Grazie all'accordo siglato, spiega una nota della Regione, le parti svilupperanno un progetto di riqualificazione della porzione costituita dai padiglioni 1, 2, 3, 4 e 5 del compendio demaniale in cui sorgeva l'ex ospedale militare Bonomo, tra via Giulio Petroni, corso Alcide De Gasperi e via Pende a Bari.

Nell'opera di rigenerazione urbana saranno adottati elevati standard in termini di qualità e sostenibilità. L’Agenzia del demanio, inoltre, si è impegnata a consegnare i padiglioni alla Regione Puglia. La Regione Puglia individuerà le modalità per esercitare la vigilanza sul compendio. Regione e Adisu provvederanno infine alla ristrutturazione e alla gestione.