C'è il sì alla ruota panoramica sul lungomare di Bari, a giorni il montaggio: sarà alta 45 metri, resterà per 5 mesi

Comincerà nei prossimi giorni l'installazione della ruota panoramica di largo Giannella, sul lungomare di Bari. Gli uffici comunali hanno infatti rilasciato una determina dirigenziale che dà via libera alla ditta tranese Soffiatti e Montenero Park per l'installazione della giostra, attesa da molti baresi e attrazione per i tanti turisti che visiteranno Bari nel prossimo futuro.

La ruota sarà alta complessivamemente 45 metri e resterà attiva per cinque mesi, ridisegnando il panorama del fronte mare cittadino. Numerose le cabine a disposizione dei visitatori, dalle quali ammirare lo spettacolo di Bari dall'alto.