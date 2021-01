Calze della Befana per i più piccoli, al San Paolo in dono dolci e giocattoli raccolti dalle mamme del quartiere

Al quartiere San Paolo arriva la Befana per i più piccoli. L'iniziativa è stata promossa dal 'Comitato Santa Rita', che nei giorni scorsi ha avviato una raccolta di calze, dolciumi e giocattoli da destinare ai bimbi del quartiere per l'Epifania.

Le donazioni, grazie all'impegno di alcune mamme - spiega Michele Genchi, promotore dell'iniziativa - sono arrivate non solo dal quartiere ma anche dal negozio di dolciumi 'Marnarid' di Bari vecchia, e dall'agriturismo Tenuta Battista di Cassano. I doni saranno distribuiti ai più piccoli nel pomeriggio, presso la cappella di Santa Rita in via Candura.