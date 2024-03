Approvato il progetto per riqualificare il centro sportivo di San Pio: nuovo look per gli impianti

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo del primo contratto attuativo dell’accordo quadro relativo alla riqualificazione energetica dell’impianto sportivo di San Pio dell’importo complessivo di 950mila euro finanziati dal Pnrr. L’impianto, che dispone di un campo da calcio, del blocco dei servizi igienici e degli spogliatoi, di una palestra coperta, di una pista di pattinaggio scoperta, di un campo da calcetto e di altri spazi pertinenziali - è ubicato all’angolo tra via Gregorio Ancona e strada Catino, nei pressi della SS 16, e si estende su una superficie complessiva di 42.025 mq.

L’intervento approvato questa mattina riguarda in particolare la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia del palazzetto e degli spogliatoi, con il rifacimento della copertura del palazzetto, la sostituzione del parquet e l’installazione di un impianto fotovoltaico al servizio dell’intero impianto.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele - a breve potremo avviare i lavori che ci consentiranno di riqualificare il complesso sportivo di San Pio sia dal punto di vista energetico sia da quello manutentivo. Saranno sostituiti tutti gli impianti, installati pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica necessaria a tutto il complesso, sostituite e coibentate le coperture del palazzetto ed effettuati il rifacimento della pavimentazione interna in parquet e degli spogliatoi. Con gli interventi già eseguiti sul manto erboso e l’efficientamento dell’impianto d’illuminazione del campo da calcio, a breve il complesso sportivo di San Pio sarà completamente riqualificato e disponibile per i cittadini e per le numerose attività sportive che può ospitare”.

“Possiamo finalmente iniziare a calendarizzare i lavori di efficientamento energetico di uno dei maggiori impianti sportivi della nostra città - prosegue l’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli -. Abbiamo scelto di candidare al bando Pnrr la riqualificazione del complesso sportivo di San Pio consapevoli dell’altro valore sociale, oltre che sportivo, che riveste per i quartieri a nord di Bari. Parliamo di una struttura articolata che offre a diverse realtà sportive del territorio - squadre di basket, pallavolo, pattinaggio - la possibilità di accompagnare la crescita di tante ragazze e ragazzi del Municipio V, e non solo, insegnando loro a stare insieme all’insegna dei valori sani dello sport”.