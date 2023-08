Cumuli di mobili e rifiuti per le strade di San Pio, Picaro: "Situazione insostenibile e indecente"

“Presenterò nelle prossime ore un'interrogazione alla Ripartizione Tutela igiene e ambiente del Comune di Bari per evidenziare il grave stato di degrado che è sotto gli occhi di tutti al quartiere San Pio". Ad affermarlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro.

"I cumuli di rifiuti, anche ingombranti, invadono più di una strada della zona - prosegue - . Una vera e propria indecenza che perdura da anni nella totale indifferenza dell’amministrazione comunale e di chi dovrebbe svolgere il servizio di nettezza urbana. Ci troviamo di fronte a una vera e propria 'bomba' per l’igiene pubblica, indubbiamente resa ancor più pericolosa dalle alte temperature estive. Sono allibito nel dover prendere atto che, fino ad oggi, nessuno si sia preoccupato di intervenire per risolvere questa emergenza. Primo tra tutti il sindaco Decaro che esorto a rendersi conto in quali condizioni sono costretti a vivere i cittadini residenti nel quartiere San Pio” conclude Picaro.