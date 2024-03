Terminati i lavori per la fogna bianca a Sant'Anna: "Adesso avanti con asfalti e illuminazione nel comparto 2"

Sono terminati i lavori per la realizzazione del tratto finale della fogna bianca che serve il quartiere Sant'Anna di Bari. Gli operai hanno terminato le operazioni entrate nel vivo a partire da settembre scorso quando i cantieri riguardarono il tratto finale a mare.

"L’opera di mitigazione è stata collaudata e risulta funzionante - spiega il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti -. Da oggi i comparti 1-2 del quartiere potranno avere il giusto slancio per svilupparsi sia dal punto di vista urbanistico che commerciale. Auspico che il consorzio del comparto 2 - aggiunge - porti a termine, il prima possibile, le bitumazioni e l’illuminazione di tutte le strade. Ora non ci sono più impedimenti" sostiene Leonetti, per lavori "inspiegabilmente fermi".