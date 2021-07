Improvvisa rottura di un tronco idrico, disagi a Santo Spirito: interviene AqP, dislocate autobotti

Per consentire i lavori, è stato necessario ridurre temporaneamente la normale pressione nelle reti che alimentano in particolare via Mazzini e via Foggia. Avvertiti disagi soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo

Disagi per i cittadini, questa mattina, nel quartiere Santo Spirito di Bari a causa della rottura improvvisa di un tronco idrico al servizio del quartiere. I tecnici di AqP sono intervenuti per eseguire un intervento di riparazione lungo tutta la giornata.

Per consentire i lavori, è stato necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano in particolare via Mazzini e via Foggia. Avvertiti disagi soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Il servizio dovrebbe essere ripristinato entro la serata. Disposta anche una fornitura integrativa d'acqua con un'autobotte dislocata in piazza dei Mille a Santo Spirito.: "Acquedotto Pugliese - si legge in una nota - raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".