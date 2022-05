Alta adesione a Bari per lo sciopero dei magistrati contro la riforma della Giustizia, l'Anm: "Segnale forte"

Circa il 70% dei magistrati baresi ha aderito, secondo le prime stime, allo sciopero nazionale proclamato dall'Anm contro la riforma della Giustizia. Lo riporta l'Ansa. "E' una riforma ritorsiva - ha spiegato il presidente Anm di Bari, Angelo Salerno -. Qualcuno ha definito inopportuno lo sciopero di oggi. Io lo ritengo pericoloso, perché evidentemente c'è qualcosa di davvero grave contro cui si sta muovendo, a favore dei cittadini. Ci aspettiamo che questo segnale forte che è stato deciso da tutti i magistrati d'Italia, consenta di riaprire un dialogo e tenere debitamente conto delle posizioni dell'Anm nel processo legislativo ancora in atto".

"Ciò che desta maggiori perplessità - spiega Salerno - sono i criteri introdotti per la valutazione della professionalità del magistrato, che appaiono poco chiari e suscettibili di interpretazioni pericolose per l'indipendenza del magistrato, tali da inibire l'attività giudiziaria rendendo meno serena la decisione del giudice, a danno soprattutto dei cittadini che di fronte a quel giudice si troveranno". "Ai giovani magistrati - dice Lilli Arbore, presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Trani - abbiamo il dovere di consegnare un messaggio di speranza e di testimonianza: quello di continuare a essere magistrati coraggiosi e liberi da ossessioni di pagelle e di voti". Per il procuratore Roberto Rossi l'astensione di oggi "è il nostro modo di dire di no alla cultura che c'è dietro questa disciplina che sta per essere approvata, e cioè l'idea che la responsabilità della crisi della giustizia sia tutta dei magistrati"