Sciopero nazionale di 24 ore, bus e treni Fal a rischio lunedì 11 ottobre

Possibili disagi anche per i collegamenti di Ferrovie Appulo Lucane nella giornata di lunedì, 11 ottobre. Le organizzazioni sindacali Usb di Puglia e Basilicata hanno infatto aderito allo sciopero nazionale di 24 ore.

Saranno assicurati - comunica Fal - tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Potrebbero non essere garantiti i seguenti collegamenti: treno n. 158 in partenza da Potenza Inferiore Scalo con bus sostitutivo alle ore 13.00, potrebbe non trovare coincidenza con il treno n. 128 in partenza da Gravina per Bari alle ore 15.41; treno n. 119 in partenza da Bari alle ore 9.57, potrebbe non trovare coincidenza con il bus sostitutivo n. 163 in partenza da Gravina per Potenza alle ore 15.30.

Sul sito di Ferrovie Appulo Lucane tutte le informazioni.