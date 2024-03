Al via i lavori per la nuova scuola Romanazzi di Bari: "Pronta nel 2026". Studenti ricollocati tra San Pasquale e Madonnella

L'Istituto scolastico superiore Romanazzi, nel 2026, avrà una nuova e moderna sede per ospitare studenti, personale didattico, amministrativo e scolastico. Entreranno a breve nel vivo i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel quartiere San Pasquale di Bari, dove sarà realizzato un plesso con 12 milioni di euro di fondi del Pnrr: due anni di cantieri che consegnerà alla città una struttura adatta alle esigenze di chi la frequenterà ogni giorno. Il progetto è stato realizzato dagli studi Settanta7, Perillo e Gpa Partners: prevederà la realizzazione di un edificio simile a un 'teatro didattico' con rifiniture contemporanee e spazi configurati per venire incontro alle più avanzate esigenze di studenti, docenti e personale.

I lavori sono stati resi necessari per via dei costi elevatissimi per la ristrutturazione dell'edificio: "Alla fine - ha spiegato a BariToday il delegato all'Edilizia Scolastica della Città Metropolitana, Marco Bronzini - la possibilità di contare sul Pnrr ci ha permesso di fare questo ragionamento. La scuola è l'unica di tutta la città metropolitana candidata a questo finanziamento. Il nuovo plesso costerebbe di meno rispetto alla somma dei lavori di cui necessitava quello che sarà abbattuto, ovvero verifiche di vunerabilità ai terremoti e adeguamento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria".

I cantieri saranno attivi a breve proprio per evitare la perdita, andando oltre il mese di marzo, dei finanziamenti: Nelle ultime settimane è stato perfezionato il trasferimento degli studenti che, per due anni, dovranno essere collocati in altri luoghi: "Circa 1 anno fa - dice Bronzini - abbiamo fatto un avviso per vedere se c'erano strutture disponibili ad accogliere temporaneamente i ragazzi e il personale. Alla fine abbiamo optato per questa soluzione: 7 classi, del primo e del secondo anno, andranno nella scuola Laterza, vicino alla sede originaria del Romanazzi in via Celso Ulpiani. Il Linguistico è stato trasferito nel plesso 'Scoppio' dello stesso Romanazzi mentre altre 15 classi andranno in un edificio a poca distanza dalla chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Madonnella". La scelta di quest'ultima sede, è avvenuta perchè è sostanzialmente equidistante dalla stazione centrale rispetto anche alla sede principale del Romanazzi.

"Si tratta - aggunge Bronzini - di una situazione che può portare ad alcuni disagi ma abbiamo cercato di fare il nostro tempo, avendo anche la scadenza di fine mese. Sarebbe stato un peccato perdere un'opportunità del genere per la riqualificazione oltre a un danno erariale. Ovviamente cercheremo, in questo periodo, di risolvere al meglio tutte le criticità, in collaborazione con studenti, scuola e genitori. Tra due anni avranno a disposizione una delle più belle scuole dell'area metropolitana di Bari".