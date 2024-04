Il Pnrr per riqualificare le scuole superiori di Bari, lavori per oltre 40 milioni: cantieri dal Polivalente a San Pasquale

Oltre 40 milioni di euro con i fondi Pnrr per rimodernare diverse scuole superiori di Bari: partiranno a breve i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria in vari istituti gestiti dalla Città Metropolitana, grazie ai finanziamenti giunti dall'Europa. Gli interventi, come previsto dal Piano, dovranno essere conclusi entro il 2026.

Da pochi giorni sono stati avviati i cantieri da oltre 13 milioni di euro per rifare completamente l'Istituto Romanazzi, destinato ad ospitare un edificio moderno e funzionale. Numerose opere sono attese al Polivalente di Japigia: i progetti prevedono, già ai primi di maggio, l'avvio della riqualificazione, da circa 6 milioni di euro, dell'Istituto 'Euclide-Caracciolo', in particolare del plesso 'Dioguardi'. Il cantiere, spiega a BariToday il consigliere metropolitano per l'Edilizia Scolastica, Marco Bronzini, dovrebbe essere consegnato il 6 maggio: "Si procederà - dice - attraverso 4 blocchi di lavori, a cominciare dalla palestra. Quindi, gradualmente, saranno riqualificati gli altri tre. Non vi saranno trasferimenti di studenti perchè potremo utilizzare aule libere come 'cuscinetto' ".

Sempre a Japigia, nei prossimi mesi, analoghi interventi riguarderanno altre due scuole, ovvero l'Istituto 'Lenoci' e il Liceo Scientifico 'Salvemini', con cantieri tra i 5 e i 6 milioni di euro. Ai dettagli anche la riqualificazione del 'Marconi-Hack' (7 milioni di euro), del 'Giulio Cesare' in viale Einaudi e della palestra del 'Panetti': "Attendiamo - dice Bronzini - le validazioni e non appena saranno disponibili si partirà con i cantieri interessati. Si tratta, nel complesso, di un'attività molto impegnativa e che coinvolgerà numerose scuole. Immaginiamo possa creare del disagio temporaneo ma si tratta di opportunità economiche che non potevamo perdere per riqualificare gli edifici scolastici baresi" ha concluso Bronzini.