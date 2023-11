Settimana dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: gli eventi a Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’Ambito Territoriale Sociale n° 11 (Comune di Mola di Bari, Comune di Noicattaro e Comune di Rutigliano) e il Centro Servizi per le Famiglie Mola di Bari “Insieme per crescere” festeggiano la Settimana dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il 34° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dei più piccoli con un programma di eventi da non perdere da domenica 19 a sabato 25 novembre 2023. «L’obiettivo è richiamare l’attenzione sul tema dei diritti di bambine e bambini, ragazze e ragazzi», sottolinea il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna. «Perché tanto è stato fatto, ma c’è ancora molta strada da percorrere. Per noi è stato importante coinvolgere anche gli studenti delle scuole, affinché gli attori di domani crescano con nuove consapevolezze, conoscendo e rispettando i diritti fondamentali alla base di una società più coesa, inclusiva e solidale». Il calendario prevede, sui territori di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano, appuntamenti a ingresso libero per tutti e tutte. Tra attività ludiche, momenti di confronto in città e proiezioni di film come “Nata per te” diretto da Fabio Mollo, che racconta le vicende di Luca Trapanese e della figlia Alba e affronta il tema delle adozioni da parte dei single. Diritto al gioco Attività ludiche, artistiche ed espressive in città per bambine, bambini, ragazze, ragazzi e famiglie. 19 novembre 2023 ore 16.30-19.30 Castello Angioino MOLA DI BARI 20 novembre 2023 ore 10.00-13.00 Piazza Colamussi RUTIGLIANO 21 novembre 2023 ore 15.00-19.00 Centro Servizi per le Famiglie NOICATTARO Diritto di amare ed essere amati Accogliere, sostenere e promuovere il benessere di bambine, bambini, ragazze e ragazzi in famiglia, a scuola e nei contesti di vita quotidiani. Seminario e proiezione del film: “Nata per te” di Fabio Mollo (all’evento è possibile iscriversi al seguente indirizzo e-mail: csfmola@gmail.com). 23 novembre 2023 ore 16.00-22.00 Teatro Van Westerhout MOLA DI BARI Posso fare, so pensare, voglio dire World Café sui diritti con le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie. 21 novembre 2023 ore 9.00-13.00 Scuola sec. di I grado “Settanni-Manzoni” RUTIGLIANO 22 novembre 2023 ore 17.00 -19.00 Centro Servizi per le Famiglie, C.da Cipierno NOICATTARO 23 novembre 2023 ore 11.00-13.00 Scuola sec. di I grado “Dante-Tanzi” MOLA DI BARI