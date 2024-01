Settimana post-epifania tra nuvole e temperature in calo: le previsioni su Bari e provincia

La settimana post-Epifania, su Bari e provincia, sarà caratterizzata da condizioni di tempo perturbato con temperature in calo ma senza valori rigidi. E' quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo.it.

In particolare, dopo la pioggia prevista per domenica 7, vi sarà un leggero miglioramento lunedì, accompagnato da un peggioramento nella giornata di martedì. La settimana proseguirà con alternanza tra sole e nuvole. Le temperature massime non supereranno, in media, gli 11 gradi. Le minime, invece, non dovrebbero scendere sotto i 7-8 gradi.

