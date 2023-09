Passeggiate in bicicletta e incontri, anche a Bari gli appuntamenti per la Settimana europe della Mobilità

Passeggiate e percorsi in bicicletta, incontri e tavole rotonde, e anche un corso di manutenzione dedicato alle due ruote. Anche quest’anno Bari aderisce alla Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2023), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadine e cittadini sul tema della mobilità urbana sostenibile, promuovere cambiamenti nel segno della riduzione dell’inquinamento da combustili fossili e immaginare città più vivibili e a misura di persona.

Questi gli appuntamenti in programma in città, organizzati da realtà e associazioni impegnate sui temi della mobilità sostenibile e promossi dal Comune di Bari.

FIAB Bari Ruotalibera organizza l'“ABC della bicicletta”: 18-20-22 settembre, alle ore 20, presso Fiab Bari Ruotalibera APS (via Sabotino 18), Corso di piccola manutenzione della bicicletta.

Domenica 17 settembre, alle ore 10, “Siamo Ciclisti, non Fantasmi”: raduno in piazza Prefettura, pedalata cittadina per promuovere l’uso della bicicletta nel rispetto del Codice della Strada e in ricordo del ciclista Vincenzo Memola.

“Pedali nella notte Special”: giovedì, 21 settembre, alle ore 19.45, in piazza del Ferrarese, pedalata dedicata alla conoscenza di Bari vecchia in collaborazione con Michele Fanelli, Circolo Acli Dalfino.

CUB Ciclisti Urbani Baresi organizza “Mobility Management, indicazioni per una mobilità più responsabile e sostenibile”: mercoledì 20 settembre, dalle ore 17 alle ore 20, presso il Museo Civico di Bari (Strada Sagges 13). Tavola rotonda con la partecipazione di mobility manager di enti e aziende del territorio della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia. Modera l’associazione CUB.

Con la scuola di ciclismo Franco Ballerini l'appuntamento “Tutti in bici nessuno escluso”: giovedì 21 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, presso il Bike Park Nessuno escluso (via Vincenzo Ricchioni 1). Programma: percorso Outdoor, percorso di educazione stradale, percorso di abilità con ostacoli artificiali.

Domenica 17 settembre appuntamento con la “Fancy Women Bike Ride”: partenza dalle ore 16.30 in piazza del Ferrarese. Pedalata lenta di circa 4 km nel centro della città, arrivo in largo Luigi Giannella. L’obiettivo non è solo avvicinare quante più donne possibili all’utilizzo della bicicletta per i loro spostamenti, ma soprattutto diffondere l'importanza di esprimere i propri bisogni come cittadine e di avere un forte impatto nella definizione delle città di domani.

Le limitazioni al traffico

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza e senza recare turbative alla circolazione stradale, la Polizia locale ha predisposto, con apposita ordinanza, le seguenti limitazioni al traffico: il 17 settembre 2023, dalle ore 16, visto il passaggio di cicliste e ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: piazza del Ferrarese, lungomare Araldo Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Armando Perotti, corso Trieste, via Carlo Guarnieri, viale Imperatore Traiano, piazza Carlo Poerio, corso Sidney Sonnino, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, piazza Armando Diaz, largo Luigi Giannella. Relativamente allo stesso evento, Amtab informa che domenica 17 settembre 2023, dalle ore 16 e per il tempo strettamente necessario al passaggio di cicliste e ciclisti, potrebbero verificarsi ritardi sugli orari previsti per i bus delle linee che percorrono le vie percorse dall’evento e limitrofe.