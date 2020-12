Prodotti alimentari, giocattoli e accessori per le famiglie povere e in isolamento Covid: il dono dei dipendenti Inps di Bari

I dipendenti della sede Inps di Bari hanno donato prodotti alimentari, indumenti, giocattoli e accessori che nei prossimi giorni saranno donati a famiglie individuate dai servizi sociali che abbiano componenti positivi al covid e si trovino perciò in isolamento domiciliare. La donazione coinvolge la Casa delle Bambine e dei Bambini e la Caritas Diocesana.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Inps per tutti” che, grazie al coinvolgimento del personale dell’istituto, in collaborazione con gli operatori dei Comuni e delle associazioni del terzo settore, ha consentito di raggiungere migliaia di persone che vivono in condizioni di grave povertà ed emarginazione in tutta Italia.

“Alle tante iniziative solidali di questi giorni si aggiunge questa straordinaria raccolta per la quale ringrazio la direttrice e tutti i dipendenti della sede INPS di Bari - dichiara l'assessore cittadino al Welfare, Francesca Bottalico -. I doni verranno distribuiti fino al giorno della Befana alle persone più fragili già in carico ai servizi sociali o seguite da associazioni di volontariato e alle strutture sociali che accolgono famiglie con minori. Già durante la prima ondata della pandemia il senso di comunità è stato il nostro alleato più forte per combattere il disagio e le solitudini e, anche in questa fase, si conferma il valore aggiunto per proseguire nel percorso di ricostruzione del tessuto sociale cittadino duramente provato da questa emergenza”.