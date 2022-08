Niente fuochi d'artificio e botti a Torre a Mare: il quartiere festeggia con le fontane danzanti

Uno spettacolo pirotecnico ed affascinate di luci ed acqua, nella massima sicurezza e senza rumori assordanti, per la felicità anche degli 'amici a 4 zampe'. Ieri sera la processione, in onore di San Nicola a Torre a Mare, si è conclusa con l'esibizione hi-tech delle 'fontane danzanti': i fasci di luce hanno avvolto gli zampilli d'acqua, creando un effetto scenico senza paragoni che ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti.

"Spettacolo di luci e getti d’acqua emozionante e coinvolgente, ma soprattutto privo di botti"- sottolinea il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti in un post sulla sua pagina facebook - Basta poco per divertirsi senza dover necessariamente infastidire i nostri amici animali. A tutti i comitati delle feste ed agli amministratori locali, chiedo di riflettere seriamente di questo tema e di pensare ad un vero salto di civiltà così come hanno fatto gli organizzatori della processione di San Nicola a Torre a Mare".

Leonetti pubblica nel suo post anche un video delle fontane danzanti e testimonia anche l'esperienza positiva di un suo 'amico speciale': "Anche Simba, il mio barboncino, si è divertito senza spaventarsi".