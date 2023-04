Acceso il primo dei due nuovi tabelloni dello stadio San Nicola di Bari: "Ripristinato dopo 8 anni"

E' stato finalmente acceso il nuovo tabellone elettronico della Curva Sud dello stadio San Nicola di Bari. I lavori sul maxischermo erano terminati nei giorni scorsi e questa mattina, dopo le ultime messe a punto, si è provveduto ad attivarlo. La struttura si estende per 109 mq tappezzati da ledwall con una visibilità garantita anche in pieno giorno. I tecnici hanno anche mantenuto la 'gabbia' originaria del vecchio tabellone, inattivo da 8 anni e smontato nelle scorse settimane.

All'accensione, questa mattina, erano presenti il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli. La gestione del tabellone passa dunque dal Comune alla società. I tifosi sperano di vederlo già all'opera lunedì prossimo per la partita tra Bari e Cittadella. I lavori allo stadio proseguiranno per il ripristino del tabellone della Curva Nord, per la sistemazione delle nuove coperture e per il completamento dei nuovi seggiolini in Tribuna d'Onore nonchè delle aree della tribuna stampa.