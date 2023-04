Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio San Nicola: installato il primo dei due nuovi tabelloni

Da maggio lo stadio San Nicola potrà contare (salvo intoppi) su un nuovo tabellone luminoso: è stato completato, infatti, il montaggio dello schermo all'interno della struttura sulla copertura della Curva Sud che ospitava quello vecchio, dismesso nei mesi scorsi. Si tratta di uno degli interventi previsti per la riqualificazione complessiva dell'impianto barese, assieme ai nuovi seggiolini biancorossi e al rifacimento delle coperture

"In questi giorni -spiega l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - vi sarà la fase del cablaggio e del settaggio del tabellone. Quindi, dopo la'ccensione, passeremo tutto alla società che si doterà del software per la trasmissione anche delle azioni di gioco" in ottica anche del Var, il sistema di assistenza video arbitrale durante gli incontri di calcio". L'auspicio è quello di vedere il tabellone all'opera già per Bari-Cittadella del 1° maggio prossimo ma non sarà semplicissimo arrivare al traguardo entro quella scadenza. Per quanto riguarda l'altro schermo della Curva Nord, gli operai procederanno nelle prossime settimane con l'allestimento.

Sull'altro fronte decisamente atteso dai tifosi, quello della copertura, si sta procedendo diversamente rispetto a quanto inizialmente previsto: non più per singolo petalo, bensì con un primo intervento complessivo. "L'impresa - dice l'assessore - sta lavorando su tutti i pezzi della struttura metallica nei vari settori. Al momento sono stati eliminati i tiranti obliqui e si lavora sulle bullonature e la verniciatura". L'operazione consentirà poi un montaggio più rapido e generale (anzichè un petalo per volta) che sarà agevolato dai mesi estivi in cui non ci sarà il Campionato.