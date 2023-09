I nuovi petali dello stadio San Nicola di Bari: "Altri sei saranno montati in pochi giorni". Lavori anche per tribuna stampa e luci esterne

Hanno ripreso slancio i lavori per il montaggio dei 27 petali di copertura dello stadio San Nicola di Bari: questa mattina gli operai hanno avviato l'installazione dell'ultimo telo della curva Nord dopo settimane in cui il numero delle nuove coperture installate nell'impianto barese era rimasto invariato (sette). Entro pochi giorni i petali 'issati' arriveranno a quota 13 con l'aggiunta di 6 arrivati nei giorni scorsi nell'impianto barese e a quali vanno sommati i due 'vecchi' che sormontano altrettante aree della Tribuna Ovest (in attesa di essere anch'essi sostituiti)

"A strettissimo giro - spiega l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - è previsto l'arrivo di altri teli. Abbiamo chiesto ai tecnici comunali di valutare eventuali ritardi al cronoprogramma e, nel caso, anche di penali se non saranno rispettati i tempi richiesti". L'obiettivo è quello di completare tutto per la sfida tra Italia e Malta, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma sabato 14 ottobre nell'astronave barese.

Nel frattempo proseguono altri lavori previsti dagli appalti approvati nei mesi scorsi: "Sono state sostituite 100 postazioni in tribuna stampa - aggiunge Petruzzelli - e altre 100 saranno cambiate nei prossimi giorni. Stiamo anche completando l'illuminazione esterna a led con gli effetti a colori, in modo da poter illuminare lo stadio d'azzurro per la Nazionale, di bianco rosso quando gioca il Bari o di utilizzare anche le tonalità delle squadre gemellate con i galletti quando verranno a giocare in città".