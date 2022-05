Lavori senza sosta allo stadio San Nicola: arrivate le prime luci a led, avanti con i nuovi seggiolini biancorossi

Proseguono i lavori per la riqualicazione dello stadio San Nicola di Bari, in vista dell'avvio del nuovo campionato di Serie B previsto per il 12 di agosto. Gli operai stanno andando avanti con il montaggio dei nuovi seggiolini in curva Sud: dopo aver sistemato quelli rossi da venerdì saranno installati anche i bianchi per ricreare la fantasia già visibile sulla tribuna Est. Sono cominciate, inoltre, le operazioni di smontaggio delle sedute in curva Nord che saranno ultimate nei prossimi giorni, mentre, nelle prossime settimane sono previsti anche analoghi lavori in tribuna Ovest.

Per quanto riguarda il rinnovamento dell'impianto di illuminazione, invece, stamane sono giunti i primi 32 corpi illuminanti a led su 268 totali da sostituire. Le nuove luci, oltre a un netto risparmio energetico, permetteranno particolari effetti luminosi e scenografici come nei principali stadi internazionali.

Infine, cantiere aperto anche sul campo da gioco, con i primi riempimenti realizzati all'interno delle trincee ricavate dopo la rimozione del vecchio manto erboso. La base del nuovo terreno dovrebbe essere pronta già prima dei concerti di questa estate, mentre, successivamente, saranno collocate le zolle: "Vorrei ringraziare - ha spiegato l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli - gli uffici di Palazzo di Città che stanno lavorando alacremente, tenendo conto delle scadenze di giugno e luglio, con l'obiettivo di ottenere l'omologazione per la stagione di Serie B".