Al San Nicola i tifosi ripuliscono la curva Nord dai rifiuti: "Raccolte bottigliette di plastica e lattine"

Una raccolta di bottigliette di plastica e laltine per ripulire la curva Nord dello stadio San Nicola di Bari: i tifosi biancorossi, ieri pomeriggio al termine della partita pareggiata per 1 a 1 contro il Cittadella valevole per la 35esima giornata di Serie B, hanno partecipato a un'iniziativa organizzata da Comune, Amiu Puglia e i consorzi che riciclano plastica (Corepla) e alluminio (Cial).

I supporter hanno ripulito la parte bassa della Nord: "Dalla scorsa partita - ha spiegato l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, abbiamo anche iniziato a raccogliere le lattine dei bar all'interno dello stadio. Con 12 bottiglie di plastica si può realizzare una maglietta, con tremila lattine, invece, una panchina. I consorzi metteranno a disposizione t-shirt che i gruppi organizzati potranno donare a chi vorranno" e panchine da collocare in città.