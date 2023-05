Una buca in un tombino sul marciapiede del Margherita, la segnalazione: "Pericolosa per pedoni, runner e turisti"

Un tombino "bucato da circa un mese" sul marciapiede antistante il teatro Margherita di Bari, con il rischio che "turisti, runner e pedoni possano cadere". E' la segnalazione di alcuni cittadini a BariToda.

La richiesta, al Comune, è quella di intervenire al più presto per evitare problemi ed eventuali infortuni a chi dovesse malauguratamente inciampare nella buca. Da Palazzo di Città, in ogni caso, fanno sapere che il tombino sarà riparato in tempi brevi.