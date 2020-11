I temporali non abbandonano la provincia barese: allerta meteo estesa a mercoledì

Non si fermano i temporali nel Barese: anche nella mattinata di domani, 18 novembre, la pioggia sferzerà tutta la Puglia. A confermarlo è la Protezione civile, che ha diramato nel pomeriggio una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali già a partire dalla serata. In particolare sono previste "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati" e "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati" a partire dalle 20 e per le successive 16 ore.