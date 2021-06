Terapie intensive e reparti ordinari Covid in Puglia sempre più vuoti: rianimazioni al 3% di occupazioni

I dati del report giornaliero Agenas: per quanto riguarda i posti letto ordinari Covid, la Puglia fa registrare, al 19 giugno, un'occupazione del 5%, in calo dell'1% rispetto al giorno precedente

Si confermano su valori bassissimi le occupazioni di terapie intensive e reparti ospedalieri Covid in Puglia. Secondo l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, l'Agenas, nella regione vi è solo il 3% dei reparti di rianimazione occupati dai pazienti. Il valore è riferito a ieri ed è stabile rispetto al 18 giugno. La media nazionale, in questo caso, è del 5%.

