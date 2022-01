Al via le prenotazioni per le terze dosi di vaccino dedicate alla fascia 12-15 anni: somministrazioni da lunedì

Al via da oggi in Puglia le prenotazioni per la dose di richiamo del vaccino anticovid per la fascia di età 12-15 anni, per quanti abbiano terminato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni. E' stata firmata la circolare che autorizza i cittadini a fissare le prenotazioni.

È possibile selezionare l'appuntamento utilizzando il sito 'Lapugliativaccina', i Cup e i FarmaCup. Da lunedi 10 gennaio partiranno le somministrazioni che potranno essere effettuate negli hub vaccinali, negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie che hanno attivato il servizio e nei centri specialistici di cura per i cittadini con fragilità”.