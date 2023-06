Sessanta collegamenti giornalieri dalla Puglia al Nord, 300 regionali e mille corse bus verso il mare: Trenitalia presenta l'offerta estiva

Oltre 60 collegamenti in treno al giorno verso Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino, con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni e una maggiore quantità di posti a disposizione nei giorni di punta grazie all’utilizzo dei Frecciargento in composizione doppia: è quanto messo a punto da Trenitalia in Puglia con gli orari estivi in vigore dall'11 giugno. Un programma denominato 'Summer Experience' con soluzioni integrate e promozioni ad hoc per famiglie e giovani ma anche un' attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe.

Tra le offerte anche oltre 300 treni del Regionale in circolazione ogni giorno sulle linee pugliesi e quasi mille le corse bus verso i borghi e le marine, dal Gargano alla Valle d’Itria fino al Salento. L’offerta estiva, che si affianca a quella lanciata in primavera da Trenitalia e Ferrovie del Sud Est, mette a disposizione circa 150 mila posti al giorno.

Il Regionale di Trenitalia in Puglia e Ferrovie del Sud Est offrono ogni giorno 1600 posti bici che viaggiano gratuitamente grazie a un’agevolazione promossa dalla Regione Puglia. Il Polo Passeggeri favorisce anche il viaggio di gruppi e comitive composti da almeno dieci passeggeri che intendono viaggiare con bici al seguito. Il servizio si prenota inviando una email a puglia_ufficio_gruppi@ trenitalia.it e gruppi@fseonline.it, con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza.

Da domenica, inoltre, torna l’offerta di servizi realizzati in collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est, ovvero treno più bus verso le principali mete turistiche della costa e dell’entroterra barese. Tra questi c'è il Trulli link, fino a 38 collegamenti al giorno per scoprire le meraviglie della Valle d’Itria (Alberobello, Locorotondo e Martina Franca) in combinazione con i treni in arrivo e in partenza da Bari Centrale. Con il Grotte link, invece, vi sono fino a 16 collegamenti al giorno tra Bari Centrale e le Grotte di Castellana. Previsti anche utti i giorni otto collegamenti Alberobello - Monopoli (via Grotte di Castellana), otto Alberobello - Ostuni e otto Alberobello - Polignano a Mare (via Fasano). Infine sarà attivato anche il Monopoli beach link, collegamenti bus ogni mezz’ora in collaborazione con la società di trasporto Miccolis Lentini, verso le spiagge del litorale fino a Capitolo e all’Acquapark di Egnatia.

Dall'11 giugno entrerà anche in servizio la fermata di Monopoli sul treno veloce Pop Lecce – Brindisi – Bari Centrale che impiega un’ora e 25 minuti. All’andata la partenza da Monopoli è alle 8.20 con arrivo a Bari Centrale alle 8.45; al ritorno, partenza da Bari Centrale alle 17.45 con arrivo a Monopoli alle 18.08.