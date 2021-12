Presentato il nuovo orario invernale di Trenitalia: 2 Frecciargento in più tra Bari e Roma, 14 collegamenti con la Capitale

Quattordici Frecce per Roma (2 in più) e 18 per Milano con l'utilizzo anche dei Frecciarossa per risparmiare tempo rispetto ai Frecciabianca: sono alcune delle novità di Trenitalia contenute nell'orario invernale che riguarda la Puglia e in particolare Bari e le principali località turistiche della regione, per scoprire anche i mercatini natalizi del capoluogo, di Monopoli, Locorotondo e Alberobello.

L’offerta verso la Capitale si arricchisce di due collegamenti quotidiani Frecciargento: si partirà da Lecce alle 7.10 con fermate a Brindisi (p.7.34), Bari Centrale (p. 8.46), Barletta (p. 9.15), Foggia (p. 9.53), Benevento e Caserta. L’arrivo a Roma Termini è previsto alle 12.55. Dalla Capitale partirà un nuovo collegamento alle 13.05 che arriverà a Foggia alle 16.06, a Barletta alle 16.42 e a Bari alle 17.14. Da Roma Termini alle 17.05 partirà un altro Frecciargento con arrivo a Foggia alle 20.05, Barletta alle 20.42, Bari Centrale alle 21.14, Brindisi alle 22.41. L’arrivo nel capoluogo salentino è previsto alle 23.06.

Con questa nuova coppia di treni salgono a 14 le Frecce che ogni giorno collegano la Puglia e Roma – 12 Frecciargento più il Frecciarossa 1000 Lecce- Firenze – Milano (via Roma) e il Frecciarossa Taranto – Torino (via Roma). Nel weekend, sulla stessa relazione, continuerà a viaggiare una coppia di Frecce in più.

Nel dettaglio gli orari dei treni:

Bari-Roma

6.10-10.03

7.46-11.55

8.46-12.55

12.46-16.55

14.55-18.55

18.46-22.55

Roma-Bari

8.05-12.11

10.00-14.10

13.05-17.14

15.05-19.05

17.05-21.14

18.05-22.10

Dal 12 dicembre, invece, 18 Frecciarossa collegheranno ogni giorno i capoluoghi della Puglia con Milano. Questo porterà ad un risparmio di circa mezz’ora sui tempi di percorrenza rispetto ai Frecciabianca. Due coppie di Frecciabianca continueranno a viaggiare tra Lecce e Venezia. Le principali città della Puglia, inoltre, saranno servite da una trentina di Intercity Giorno e Notte diretti verso Roma, Bologna, Milano, Torino e Reggio Calabria.

Prosegue, infine il rinnovo della flotta regionale: entro il 2021 circoleranno in Puglia 13 treni POP. Nel 2022 è previsto l’arrivo di altri 16 nuovi convogli che sostituiranno progressivamente i treni a Piano Ribassato.