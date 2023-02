In treno da e per l'aeroporto, AdP e Ferrotramviaria insieme per promuovere il collegamento: "Incentiviamo la mobilità sostenibile"

Incentivare l'uso del treno da parte dei passeggeri in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Bari, in un'ottica volta a incoraggiare una mobilità sempre più sostenibile, anche negli spostamenti da e per lo scalo barese. E' questo l'obiettivo di un protocollo di intesa siglato questa mattina a Bari tra Aeroporti di Puglia e Ferrotramviaria. A sottoscrivere l'accordo il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile, e il direttore generale trasporto di Ferrotramviaria, Massimo Nitti, alla presenza del presidente della società di trasporto, Antonio Ricco.

L'accordo prevede una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione per pubblicizzare e promuovere il collegamento offerto da Ferrotramviaria, che nel 2022 ha registrato il record di 640mila passeggeri trasportati, superando del 33% i numeri raggiunti nel 2019, ultimo anno pre-pandemia. Tra le attività su cui si sta lavorando per promuovere l'utilizzo del collegamento ferroviario da e per l'aeroporto, anche la possibilità di integrare l'acquisto del biglietto del treno nel 'pacchetto' dei servizi generalmente proposti dalle compagnie aree low cost al momento della prenotazione del volo.

"Bari oggi è tra i primissimi scali ad avere oggi un collegamento ferroviario diretto per l'aeroporto - ha ricordato il presidente Vasile - Siamo consapevoli che molto ci sia ancora da fare in termini di intermodalità e che l’ulteriore passaggio sia rappresentato dalla connessione con la rete di RFI che migliorerà ulteriormente e in maniera esponenziale la disponibilità di collegamenti in superficie e non solo con Bari, ma con tutta la regione". Vasile ha annunciato, tra i prossimi step, "una grande campagna pubblicitaria per promuovere l'utilizzo del treno": un obiettivo, quello della promozione dell'intermodalità sostenibile, "in linea anche con quanto previsto dal Piano Nazionale degli Aeroporti".

Sull'importanza della interconnessione ferroviaria si è soffermato anche il direttore generale di Ferrotramviaria, Massimo Nitti: un passaggio che consentirà alla società di trasporto di potenziare ulteriormente i collegamenti con l'aeroporto e soprattutto di rendere lo scalo direttamente raggiungibile anche dal sud della Puglia. "Una volta completati i lavori da parte di Rfi - ha spiegato Nitti - noi dovremmo aumentare la frequenza del collegamento con l'aeroporto, arrivando circa a un treno ogni 25 minuti, ma la cosa più importante in assoluto è che grazie all'interconnessione della rete nazionale di fatto i treni potranno proseguire dal Karol Wojtyla verso il sud della Puglia, quindi verso Lecce Brindisi e Taranto e viceversa". Con l'aumento della frequenza dei treni, la stima di Ferrotramviaria è quella di raggiungere il milione di viaggiatori, "che rappresenterà all'incirca il 15% dei viaggiatori in movimento sull'aeroporto di Bari". Sul fronte della crescita dei passeggeri trasportati, Nitti ha anche sottolineato "il forte contributo fornito anche dall’accordo commerciale sottoscritto con Trenitalia, che consente di acquistare direttamente sui loro canali di vendita soluzioni di viaggio combinate per raggiungere l’aeroporto di Bari da tutti i centri serviti della Puglia. Un accordo che va ad affiancare quello già realizzato con Ferrovie Appulo Lucane alla vigilia di Matera 2019".

"Promuovere l’utilizzo del collegamento ferroviario da parte dei passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto di Bari significa incentivare una mobilità eco-friendly e offrire servizi sempre più efficienti a un bacino di utenza che non potrà che essere ampliato avendo a disposizione molteplici modalità di trasporto - ha commentato l'assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia, in merito alla sottoscrizione del protocollo - Negli ultimi anni la Regione Puglia ha investito molto nel potenziamento dell’intermodalità nei trasporti urbani ed extraurbani e il collegamento con l’aeroporto garantito da Ferrotramviaria sulla sua linea è uno di questi. Questo servizio, insieme ai bus shuttle, sono un disincentivo all’utilizzo dell’auto privata, più inquinante e soggetta a costi maggiori ad es. per il parcheggio o il carburante. Anche per l’aeroporto di Brindisi si sta lavorando al collegamento ferroviario diretto e, come amministrazione, siamo aperti al confronto con le aziende ferroviarie e le comunità interessate anche per migliorare i collegamenti con gli altri aeroporti pugliesi".