Tutto pronto a Castellana Grotte per la 66^ edizione della Sagra del pollo e del coniglio

La città delle Grotte si prepara ad ospitare la tradizionale Fiera del Caroseno e la Sagra del Pollo e del Coniglio organizzata da Confcommercio Castellana, con il patrocinio del Comune di Castellana, Società Grotte Srl e BCC banca di credito cooperativo di Castellana Grotte . “Non si tratta solo di cibo - spiega Giovanni Mongelli Ascom Confcommercio Castellana Grotte. Le vetrine dei negozi associati a Confcommercio, nei due giorni della Sagra, presenteranno una veste satirica, mentre per le strade del paese si leverà il profumo stuzzicante del pollo allo spiedo! I due attesissimi appuntamenti della tradizione castellanese, si confermano preziose occasioni di promozione territoriale e della gastronomia locale.” Per la Sagra del Pollo e del Coniglio, il 7 e l’8 settembre, sono confermate le vetrine satiriche delle macellerie locali. Spazio anche alla musica dal vivo e alla storica Fiera della Madonna del Caroseno che si svolgerà la mattina dell’8 settembre. La manifestazione, poi diventata tradizione, ha mosso i primi passi con la nascita della Pro Loco di Castellana Grotte che nel 1957 ideò questa sagra che è sempre andata in abbinamento alla secolare Fiera del Caroseno, una delle più antiche di Puglia, che si svolge nella mattina dell’8 settembre. La caratteristica principale della Sagra, insieme alle vetrine satiriche, sin dalla sua primissima edizione, sono le numerose tavolate che si incontrano in tutta la Città nei pressi delle macellerie che allestiscono le braci su cui vengono arrostiti migliaia di polli. Nei giorni della Sagra Castellana è invasa da migliaia di visitatori che possono degustare pollo arrosto ed altre prelibatezze tipiche dell'evento: focaccia, formaggio, verdure crude, vino e fichi d’india.