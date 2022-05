'Umani digitali' per automatizzare i servizi di customer care: studenti della Lum in sfida per elaborare nuovi progetti

"Come gli Artificial Human possono supportare ed automatizzare i servizi di customer care delle organizzazioni?": è il tema della competizione, organizzata dall'Università Lum in collaborazione con Exprivia spa e il Project Management Institute Southern Italy Chapter - PMI Sic, che ha coinvolto gli studenti del primo anno del corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale.

La competizione ha visto i team di studenti impegnati nella definizione di un project management plan per rispondere, appunto, alla 'sfida' relativa all'impiego di 'umani artificiali' come nuova frontiera del customer care.

Ogni team ha immaginato un progetto per l’automatizzazione del servizio di customer care per aziende appartenenti a settori tra loro differenti, attraverso l’uso della tecnologia Algho, messa a disposizione da Exprivia e Questit srl, per poi applicare le metodologie standard del project management per definire i tempi, gli obiettivi ed i costi della soluzione.

“La collaborazione tra l’Università LUM e le imprese del territorio - sostiene la Prof.ssa Giustina Secundo, Ordinario di Ingegneria Economica - ha consentito agli studenti non solo di pianificare un progetto digitale ma di sviluppare un avatar per automatizzare i servizi di customer care. Alternanza tra conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche rappresentano la strategia adottata nel corso per far acquisire agli studenti le capacità richieste dal mondo del lavoro”.

Secondo il Prof Giovanni Schiuma, coordinatore del corso di studi in Ingegneria Gestionale “Certificare le competenze è un altro aspetto della didattica della LUM. L’accordo con il PMI sic consentirà agli studenti di ricevere gli attestati finali che certificano il possesso delle Contact hours necessarie per sostenere l’esame di certificazione di project manager – CAPM”.

Il progetto rappresenta un fondamentale momento per gli studenti per conoscere il mondo delle professioni e per sviluppare le soft skills trasversali quali la capacità di lavorare in team, la capacità di presentare in pubblico, la negoziazione, l’interazione con il mondo delle imprese e la capacità di raggiungere gli obiettivi.

I progetti sono stati valutati dall’Ing. Edoardo Grimaldi, Presidente del Project Management Institute Southern Italy Chapter PMI-Sic, Vincenzo Testini, Vice-Presidente del Project Management Institute Southern Italy Chapter PMI-Sic, Salvatore Modeo, Responsabile Branch Puglia, Project Management Institute Southern Italy chapter PMI – SIC, dall’Ing. Felice Vitulano Direttore Innovation Lab di Exprivia spa, Antonio Fiorentini, Innovation Catalyst (Exprivia spa), dalla Dott.ssa Iolanda Iacono, Responsabile Customer Experience (Questit srl) e dal Dott. Riccardo Monti, Conversation Designer (Questit srl).