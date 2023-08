Un pugliese porta in Italia il premio internazionale di fotografia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Al 43° Congresso dell'European Military Press Association (EMPA) a Zurigo, il primo premio per la migliore fotografia pubblicata su giornali e riviste militari europee è stato assegnato a “Rivista Militare”, con una foto del Graduato Aiutante dell’Esercito Marco Valentino, di origini salentine effettivo alla Brigata “Pinerolo”. La foto, scattata durante l’esercitazione “Salamandra 2022”, che impegnò in addestramento i Reparti Genio del Comando Forze Operative Sud, fu pubblicata sul numero 3 del 2022 della Rivista all’interno del concorso fotografico “Foto d’autore”. Il congresso di quest'anno ha riunito circa 30 caporedattori e redattori, professionisti dei media e fotografi provenienti da oltre 10 Paesi europei ed è stato articolato in seminari specializzati, visite alle industrie (General Dynamics European Land Systems) ed esercitazioni (Swiss Army Exhibition Connected). Nel 1977, su iniziativa del Generale Dionisio Sepielli, Direttore pro tempore di Rivista Militare, si riunirono a Roma alcuni responsabili delle principali riviste militari europee del tempo per confrontarsi sui principali temi d’interesse comune. Dal successo di quell’incontro nacque l’EMPA. Oggi essa è aperta a tutti i responsabili e giornalisti di periodici europei del settore sicurezza e Difesa. Tra gli scopi dell’associazione, la promozione della conoscenza delle Forze Armate e delle politiche di sicurezza dei Paesi membri, da realizzare attraverso la facilitazione di scambio di informazioni (in particolare, articoli pubblicati su ciascun periodico) e l’organizzazione di eventi comuni per diffondere una cultura europea della Difesa.