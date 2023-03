Gli scienziati baresi studieranno i segreti del Pianeta: Uniba aderisce al progetto europeo Copernicus Academy

L'Università degli Studi di Bari entra nella rete della rete europea della Copernicus Academy, un'iniziativa della Commissione Europea che promuove l'utilizzo dei dati e delle informazioni provenienti dal programma di osservazione della Terra Copernicus.

L'adesione di Uniba alla Copernicus Academy permetterà alla comunità universitaria barese di accedere a nuove conoscenze e tecnologie, di collaborare con esperti in vari campi e di sviluppare progetti congiunti a livello europeo oltre ad avere accesso a corsi di formazione, workshop, conferenze, seminari e attività di ricerca.

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, dedicato a monitorare il nostro pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Offre servizi di informazione basati sull'osservazione satellitare della Terra. Il programma è coordinato e gestito dalla Commissione europea, il progetto è attuato in collaborazione con gli Stati membri, l'Agenzia spaziale europea, l'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, le agenzie dell'Ue e Mercator Océan.