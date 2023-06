Due nuove lauree magistrali e quattro triennali: l'Uniba presenta l'offerta formativa per l'anno accademico 2023-2024

Un totale di 134 corsi, di cui 70 magistrali e a ciclo unico, con alcune novità. L'Università degli Studi di Bari ha presentato oggi l'offerta formativa per l'anno accademico 2023/2024. Un'offerta con una particolare attenzione ai temi del futuro, come la sostenibilità e l'ambiente, la gestione dell'energia, le scienze linguistiche e l'innovazione tecnologica.

Tra le new entry, le lauree magistrali in Biologia marina e Materials science and technology (in lingua inglese): la prima con l'obiettivo di "formare laureati con competenze approfondite sui processi biologici ed ecologici riguardanti l'ambiente marino"; la seconda, volta alla formazione di "professionisti dotati di una elevata padronanza di metodi e contenuti scientifici e tecnologici generali oltre che di specifiche conoscenze professionali".

Quattro invece le nuove lauree triennali: Scienze per la valorizzazione del patrimonio gastronomico, Nuovi turismi, Scienze delle produzioni e delle risorse del mare e Scienza e tecnologia dei materiali.