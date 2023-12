Protocollo d'intesa tra Università di Bari e Aeronautica Militare: "Accordo su formazione, ricerca e sperimentazione"

Il professor Stefano Bronzini, rettore dell’Università di Bari e il generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari hanno siglato un accordo quadro tra l’Università di Bari e l’Aeronautica Militare finalizzato a sviluppare sinergie nell’ambito dei rispettivi compiti d’istituto, attraverso rapporti di collaborazione, attività formative e di ricerca in settori di reciproco interesse.

L’accordo è finalizzato a consolidare la collaborazione tra l’Università di Bari e l’Aeronautica Militare nell'ambito delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione, in particolare nel settore aerospaziale, con riferimento alle tematiche del volo umano spaziale. In una prospettiva di completa sinergia, con l’accordo quadro, le parti si impegnano a stipulare specifici accordi attuativi che riguarderanno il settore scientifico e le attività di ricerca, consulenza e formazione, incluso lo sport e il settore sanitario. L'intesa è volta anche all’accrescimento ed all’elevazione dell’immagine e delle professionalità delle due organizzazioni coinvolte nell’ambito di eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese.

Soddisfatto il rettore Stefano Bronzini: “Quando si sottoscrive un accordo quadro come questo con l’Aeronautica Militare, per una Università statale come la nostra significa avere una istituzione in più con cui dialogare e questo è motivo di grande orgoglio. In questo momento vuol dire anche rafforzare la contaminazione tra istituzioni, Forze Armate e mondo civile nel perseguimento di una idea di Pace".

Durante il suo intervento, il Generale Frigerio ha sottolineato l'importanza di un “un protocollo che sostanzia di fatto la collaborazione tra l’Ateneo barese e l’Aeronautica Militare che proprio in Puglia ha molta della propria attività addestrativa e operativa. Questa intesa con l’Università di Bari, riferimento importante a livello nazionale, consentirà con gli accordi e le convenzioni discendenti, di formalizzare collaborazioni che potranno contaminare sia i frequentatori militari che gli studenti dell’università e contribuire allo sviluppo e crescita reciproca”. La collaborazione tra l’Università di Bari e l’Aeronautica Militare si concretizzerà nell’organizzazione di workshop, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari ed operatori e di lectio magistralis di alti rappresentanti delle parti ed eventi similari rivolti a tematiche di interesse comune. Saranno sviluppati, inoltre, progetti formativi e iniziative di job placement, tirocini pratici e stage a favore di studenti o di dipendenti che avranno come oggetto l’acquisizione della conoscenza di realtà produttive diverse dalla propria al fine di completare il percorso formativo accademico o professionale. Le attività di ricerca e didattiche potranno integrarsi e coordinarsi reciprocamente e la collaborazione, da esplicitarsi mediante la stipula di specifici accordi attuativi, potrà riguardare il settore della collaborazione scientifica, quello della didattica e di supporto ad essa e quello delle attività di ricerca nonchè di consulenza.