Prestigioso riconoscimento per il professore emerito di Uniba Ferdinando Palmieri: insignito della Medaglia Mitchell

Prestigioso riconoscimento per il professor Ferdinando Palmieri, docente emerito dell'Uiversità di Bari, insigito della Medaglia Mitchel, il massimo premio internazionale nel campo della Bioenergetica.

Palmieri è il primo scienziato italiano a cui viene attribuita la Medaglia da quando il premio è stato istituito nel 1994 all’indomani della scomparsa di Mitchell. Tra gli scienziati premiati, espressione di alcune tra le più prestigiose Istituzioni Scientifiche internazionali, vi sono anche due Premi Nobel.



Ferdinando Palmieri, Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei, già professore Ordinario di Biochimica e attualmente professore Emerito presso l’Università degli Studi di Bari, è stato insignito della Medaglia Mitchell, il massimo riconoscimento internazionale nel campo della Bioenergetica. La prestigiosa medaglia, intitolata a Peter Dennis Mitchell, vincitore del Premio Nobel nel 1978 e considerato il padre della moderna bioenergetica cellulare, verrà consegnata in occasione della prossima conferenza europea di Bioenergetica che avrà luogo ad Innsbruck nel mese di agosto.



Dopo un periodo di formazione e ricerca all’estero presso l’Università di Marburg in Germania, il professor Ferdinando Palmieri, ha svolto la sua intera carriera scientifica e accademica presso l’Università degli Studi di Bari producendo oltre 380 pubblicazioni scientifiche nel campo della Bioenergetica mitocondriale, a cui è associato un indice di Hirsch (H-index) pari a 80. Senza mai distogliere la sua attenzione dalla ricerca, il professor Ferdinando Palmieri è stato anche Direttore del Dipartimento Farmaco-Biologico (1983-87 e 1992-97), Consigliere di Amministrazione (1986-90), Presidente del “Centro interdipartimentale di

servizi biologici (1995-2011) e Coordinatore Scientifico del “Centro di Eccellenza in Genomica Comparata” (2001-2011) e Presidente del Nucleo di Valutazione (2003-2008).