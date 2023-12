Dal digitale all'ambiente fino al management: Uniba propone laboratori e corsi per le Competenze Trasversali

L’Università di Bari aumenta il numero degli insegnamenti e dei laboratori per l’acquisizione delle Competenze Trasversali, attività che possono

essere inserite nel percorso formativo, utili al raggiungimento di maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Quest’anno alla tradizionale tipologia di corsi, dedicati a tutti gli studenti e ai soggetti esterni, si aggiungono sia quelli finalizzati alla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro, destinati agli iscritti che devono svolgere un tirocinio curriculare, sia quelli, caratterizzati da un più elevato livello di formazione, specificatamente rivolti ai dottorandi e agli specializzandi. Il numero totale delle attività passa dai circa 100 corsi della scorsa edizione a oltre 160.

Anche quest’anno le tematiche che saranno affrontate sono di grande attualità e sono sintetizzate in otto macroaree: “soft skills”, “management progettuale, imprenditorialità, innovatività e occupabilità”, “competenze digitali e nell’elaborazione di dati”,“abilità comunicative e artistiche”, “competenze medico-sanitarie e

tecnico-scientifiche”, “ambiente e sostenibilità”, “politica, welfare e società”, e, infine, “valorizzazione delle differenze e service learning”.

I corsi sono offerti gratuitamente agli studenti (compresi i tirocinanti), ai dottorandi e agli specializzandi Uniba. Al termine della frequenza e dopo il superamento di una prova finale si potranno conseguire un attestato e, da questa edizione, anche un Open Badge, ossia un certificato digitale e valido a livello europeo che certifica i percorsi formativi svolti e le conoscenze e competenze acquisite. Gli studenti dell’Ateneo che avranno inserito i corsi nel loro piano di studi potranno acquisire anche Crediti Formativi Universitari.

I corsi dedicati agli studenti sono aperti anche a soggetti esterni in possesso di diploma di scuola superiore, a seguito di un contributo pari a € 67.60 più € 16,00 di imposta di bollo. In tal modo, Uniba offre anche a tutti i cittadini l’opportunità di potenziare la propria qualificazione professionale, in un’ottica di apprendimento permanente e inclusivo.