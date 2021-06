Vaccini, dal 15 giugno si parte nella scuola Vacca di Catino, il 12 chiude il PalaCarrassi: la mappa dei centri di Bari

Le seconde dosi della struttura di via Turati saranno somministrate al PalaCarbonara, che rimarrà attivo almeno fino al prossimo 31 luglio, come rimarrà aperto l'hub alla Fiera del Levante. Dal 13 giugno prenotazioni per fascia 12-15 anni

Il PalaCarrassi chiuso da sabato 12 giugno. L’hub della scuola 'Vacca' di Catino in attività da martedì 15 giugno. Si delinea la mappa dei centri vaccinali antiCovid nel territorio di Bari. Secondo i programmi dell’Asl, la struttura sportiva del palazzetto di via Turati tornerà alle sue funzioni dopo aver contribuito ai numeri registrati fino al 5 giugno, con oltre 2 milioni e mezzo di vaccini somministrati in Puglia: più di 10mila le somministrazioni quotidiane e 841mila dall’inizio della campagna di immunizzazione contro il Covid. Le seconde dosi non ancora somministrate saranno invece disponibili al PalaCarbonara, che rimarrà attivo con certezza fino al prossimo 31 luglio.

Di contro sarà aperto l’hub del quartiere periferico a Nord della città nei plessi scolastici Falcone-Vacca di via delle Azalee. Le due scuole appartengono all’istituto comprensivo Gabelli. Sarà possibile accedervi per il vaccino a partire da metà mese. Con la chiusura lo scorso 31 maggio del PalaLaforgia e la continuazione, invece, delle operazioni nell’hub della Fiera del Levante, si compone la mappa della campagna vaccinale nel territorio del capoluogo pugliese che da domenica 13 giugno vedrà un’ulteriore accelerata con la possibilità di prenotare il vaccino anche per i minori della fascia di età tra i 12 e i 15 anni.

Prenotazioni che saranno disponibili al sito web https://lapugliativaccina.regione.puglia.it. “La struttura di comunicazione Istituzionale della Regione Puglia –si legge in una nota - provvederà ad aggiornare le informazioni pubblicate sul sito istituzionale nonché sul portale Lapugliativaccina al fine di dare massimo risalto all’aggiornamento delle indicazioni operate con la presente comunicazione”.