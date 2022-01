Hub aperti fino a mezzanotte per i vaccini ai ragazzi, 7.700 somministrazioni in due giorni. A Bari prima dose per il 98% dei 12-19enni 

Resteranno aperti anche questa sera, dalle otto a mezzanotte, gli hub pugliesi per le vaccinazioni ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Intanto, nei primi due giorni dell'iniziativa 'La notte è giovane', sono state 7.700 le somministrazioni effettuate.

Numeri che vanno ad estendere la copertura vaccinale nella fascia 12-19 anni: in Puglia, il 14% ha ricevuto la terza dose/richiamo (+2,6% della media nazionale), l'84% ha ricevuto almeno una dose (+3,5% della media nazionale), e 78% ha ricevuto la seconda dose (+5,1% della media nazionale).

Le prenotazioni sono ancora aperte e si possono effettuare mediante il sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali.

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 39,4%, 16,7 punti sopra la media nazionale (grafico allegato). Il 5% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 54% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8% della media nazionale).

Per quanto riguarda nello specifico i dati della Asl Bari, sono proprio le ragazze e i ragazzi baresi che hanno tra i 12 e 19 anni la fascia di popolazione cittadina in cui si registra la copertura più alta. Il 98 per cento di loro - come emerge dopo i primi due giorni dell'iniziativa - ha ricevuto (a fronte di un 94 per cento di media provinciale) infatti, almeno una dose di vaccino anti Covid. Sono state finora 5.160 le somministrazioni eseguite fra il 14 e il 15 gennaio. "I giovanissimi baresi - sottolinea la Asl - non hanno avuto dubbi e hanno scelto di proteggersi nella speranza di poter riprendere, nel più breve tempo possibile, una vita normale grazie alla protezione del vaccino".

E se i numeri sono destinati ad aumentare, vista l'ulteriore seduta in programma questa sera, sempre Bari città fa registrare "numeri importanti" anche nella fascia d'età dai 5 agli 11 anni: quasi un bambino su 2 (il 47 per cento) ha ricevuto la prima dose.

Nella giornata di ieri nella Asl di Bari sono stati somministrati 12.308 vaccini,di cui 9.177 terze dosi, 1.187 seconde e ben 1.944 prime. In tutta la Provincia il 93 per cento della popolazione ha effettuato almeno una dose. Un numero che sale al 70 per cento se si considera chi ha fatto la seconda dose da almeno 4 mesi, e dunque ha una copertura totale.